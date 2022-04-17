Электрические речные трамваи в Москве будут ходить круглый год

О строительстве причалов рассказал Серей Собянин

В Москве скоро появятся круглогодичные электрические трамваи. О строительстве новых понтонных причалов для зарядки электросудов написал у себя в Telegram-канале Сергей Собянин.

Один причал сможет одновременно принимать два судна. Это существенно сократит время в пути. Часть причалов будет оборудована инновационной зарядкой. Прогулочные корабли смогут заряжаться за несколько минут.

Также на причалах создадут удобную общественную среду для пассажиров: там будут развёрнуты современные системы сервиса, оборудованы места для велосипедов и самокатов, широкие проходы и пандусы.

Новые понтонные причалы, как и электросуда, будут функционировать круглый год.

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