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Российские аграрии привыкают жить в условиях санкций

16:18
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Активно развивается импортозамещение

В условиях западных санкций Россия активно осваивает импортозамещение. Аграрии, например, делают всё возможное, чтобы не оставить покупателей без свежих овощей, фруктов и зелени.

Тут, конечно, есть сложности. Главная: в наших широтах растёт далеко не всё. И если с яблоками и грушами проблем, скорее всего, не возникнет, то что делать с бананами или цитрусовыми - ещё вопрос.

Наталья Тарасова выяснила, как будет выглядеть потребительская корзина овощей и фруктов (смотрите видео).

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