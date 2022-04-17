Украинские националисты снесли бюст Жукова в Харькове

Они привязали его тросом к грузовику

Украинские националисты демонтировали памятник маршалу Жукову в Харькове. Об этом сообщает издание "Страна". В Сети появилось видео, снятое очевидцами. На нём запечатлен момент, как националисты обвязали памятник тросом и с помощью грузовика повалили его на землю.

В рамках закона о декоммунизации на Украине за последние годы снесены десятки советских памятников, переименованы населённые пункты, площади и улицы.

Тем не менее, в мае 2021 года мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в городе стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову. После демонтажа бюста полководца городские власти пока не делали заявлений по этому поводу.

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