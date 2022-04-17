Россия предупредила НАТО о риске столкновения в Арктике

Это связано с возросшей активностью альянса в регионе

Россия предупредила страны НАТО о рисках непреднамеренных столкновений в Арктике. Одновременно с этим Москва выразила обеспокоенность возросшей активностью альянса в регионе.

Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, непреднамеренные инциденты могут нанести серьёзный ущерб арктической экосистеме.

Дипломат выразил озабоченность в связи с резко возросшей активностью НАТО в Арктике. В качестве примера он привёл недавние учения альянса на севере Норвегии. По мнению Корчунова, такие манёвры не способствуют обеспечению безопасности в регионе.

Также посол по особым поручениям заявил о негативном воздействии на безопасность в Арктике планируемого вступления в НАТО Швеции и Финляндии. На этом фоне Россия и дальше будет укреплять свой суверенитет в высоких широтах, оставаясь при этом открытой к сотрудничеству.

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