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В опустевшем замке Пугачёвой поселились новые жильцы

18:08
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Это её близкие родственники

Знаменитый замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь пустовал недолго. Около месяца назад звёздное семейство уехало в Израиль, а сейчас в замке поселилась другая известная семья.
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В пустующие псевдосредневековые апартаменты въехал Никита Пресняков и его супруга. Внук Примадонны решил переселиться в роскошное жилище бабушки, пока та загорает вдалеке от родины.

Сын Кристины Орбакайте въехал в замок с женой Алёной Красновой. Молодая пара с комфортом устроилась в поместье юмориста, а еду им готовит личный повар. Об этом в интервью "МК" рассказала бывшая домработница Пугачёвой Людмила Дороднова.

Никита переехал в подмосковную Грязь из четырёхкомнатной квартиры на Лубянке, которую ему подарила Алла Борисовна. 

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