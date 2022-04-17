В Москве построят уникальный мост-парус

Архитекторы разработали проекты новых мостов

В Москве, в районе Хорошёво-Мнёвники построят уникальный мост-парус всего с одним пилоном. Он станет украшением Мнёвниковской поймы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал москвичам о том, что архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку. Четыре из них будут построены в районе Хорошёво-Мнёвники.

Это будут автомобильные и велопешеходные мосты. Каждый объект получился уникальным. К примеру, автомобильный мост соединит Шелепиху и Филёвский парк. С одной его стороны разместится пешеходная зона, с другой - велодорожка.

Ещё один мост через Москву-реку станет частью единого туристического маршрута от Воробьёвых гор к Балчугу и "ГЭС-2". Это будет давно ожидаемая москвичами переправа на остров Балчуг.

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