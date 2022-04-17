В Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу

Он смертельно ранил спасателя
В подмосковном Одинцове пенсионер забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Он убил спасателя из Мособлпожспаса.
Известно, что недавно у мужчины умерла жена. Он замкнулся и перестал выходить на связь с родственниками. Сегодня он взял в заложники работника коммунальных служб и закрылся в квартире.
Прибывшие на место полицейские и спасатели попытались вскрыть дверь в квартиру, но пенсионер начал стрелять и смертельно ранил одного из спасателей.
После переговоров с мужчиной его удалось задержать, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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