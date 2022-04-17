Националисты в Мариуполе отказались сдаваться

В городе возобновились бои

Украинские националисты в Мариуполе отказались сложить оружие и сдаться. В городе возобновились бои, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.

Сейчас единственным очагом сопротивления остаётся промзона – территория завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича. Там продвигаются вперёд подразделения ДНР и Вооружённых сил России.

"Ситуация на передовой напряжённая. Но стабильно идем вперёд. Уже заходим в "Азовсталь", - приводит агентство слова командира одного из подразделений ДНР с позывным "Хохол".

Ранее Минобороны России предложило окружённой в Мариуполе украинской группировке добровольно сложить оружие. Для этого с шести часов утра было объявлено о прекращении огня. Националисты не прислушались к предложению российских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"