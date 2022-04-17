Медведев предупредил европейцев о дефолте

Он ответил на заявления главы Еврокомиссии

Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы. Причём, и моральным, и материальным. Так прокомментировал заявления главы Еврокомиссии зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России" - написал он в своём Telegram-канале.

Дефолт России Медведев назвал тайным смыслом европейцев. "Ну, что же, попробуйте", - обратился к ним зампред Совбеза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла России скорой дефолт из-за западных санкций. Она сказала, что это является вопросом времени. В интервью изданию Bild председатель ЕК озвучила прогноз, согласно которому ВВП России снизится на 11%.

Между тем, санкции, объявленные США и Европой против России, ударили по ним самим же: в Штатах резко выросли цены на бензин, а в Старом Свете исчезли из магазинов ряд товаров и взлетели тарифы на электроэнергию.

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