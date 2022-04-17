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Медведев предупредил европейцев о дефолте

19:26
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Он ответил на заявления главы Еврокомиссии

Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы. Причём, и моральным, и материальным. Так прокомментировал заявления главы Еврокомиссии зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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"Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России" - написал он в своём Telegram-канале.

Дефолт России Медведев назвал тайным смыслом европейцев. "Ну, что же, попробуйте", - обратился к ним зампред Совбеза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла России скорой дефолт из-за западных санкций. Она сказала, что это является вопросом времени. В интервью изданию Bild председатель ЕК озвучила прогноз, согласно которому ВВП России снизится на 11%.

Между тем, санкции, объявленные США и Европой против России, ударили по ним самим же: в Штатах резко выросли цены на бензин, а в Старом Свете исчезли из магазинов ряд товаров и взлетели тарифы на электроэнергию.

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