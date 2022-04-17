Под Харьковом сбиты два украинских истребителя

Уничтожены хранилища ГСМ и пункты управления

В Харьковской области средствами ПВО России сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, Вооружённые силы России уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов в районе Доброполья и Барвенково. Удар был нанесён высокоточным оружием воздушного базирования. Ракетные войска за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и четыре артиллерийские батареи ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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