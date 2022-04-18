В ополчении ДНР рассказали о сбегающих в женских платьях националистах

Украинских радикалов все равно вылавливают

Более тысячи иностранных наемников уничтожили российские военные в ходе специальной операции по защите Донбасса. Еще почти столько же сбежали за границу. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Всего, по оценке ведомства, на сегодняшний день на территории Украины остаются порядка 5 тысяч боевиков из-за рубежа. Часть из них оказалась заблокирована в промзоне Мариуполя, вместе с подразделениями украинских националистов. И в воскресенье радикалам было предложено сложить оружие.

Завод "Азовсталь" с многокилометровыми подземными тоннелями – последний форпост националистов в Мариуполе. Сейчас он в плотном кольце. Многие военные ранены. Боеприпасы и продовольствие на исходе. В воскресенье наше Минобороны предложило боевикам сложить оружие и сдаться. Гарантировав сохранение жизни. Простая и понятная процедура - режим тишины. Красные флаги с российской стороны. С украинской должны были поднять белые. Однако из Киева поступил другой приказ.

"Киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (запрещен в России – прим. ред.) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены", - сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

С начала российской военной спецоперации Киев привлёк на свою сторону почти 7 тысяч иностранных наёмников. Больше всего из Польши, Канады и США.

Освобождение промышленных зон Мариуполя – лишь вопрос времени. И оно сейчас, говорят военные, играет против националистов.

"У них закончились патроны, закончилась провизия, они пачками сдаются, пытаются кто в женских платьях, кто еще как выбежать, уйти, но их пленят в день по 60 человек", - рассказали в ополчении ДНР.

Вот один из тех, кто добровольно сложил оружие. Свой поступок теперь уже бывший солдат ВСУ объясняет колоссальными потерями с украинской стороны, до которых командованию абсолютно нет дела.

Матвей Шестаков, Тимур Абдуллаев, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"