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Кадыров объявил о переходе к "конкретной" спецоперации на Украине

08:23
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Солдатам ВСУ настоятельно советуют сдаться

Солдатам ВСУ настоятельно рекомендуется как можно скорее сдаться. Глава Чечни советует украинским военнослужащим отступать туда, где находятся федеральные войска – там их примут, накормят и напоят. По словам Рамзана Кадырова, на Украине начинается "конкретная" спецоперация.

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"Сейчас начнется конкретная спецоперация и будут хорошие показатели, хорошие результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Минобороны призвало засевших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе боевиков и солдат ВСУ сложить оружие. Им предложили с 6.00 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие в обмен на гарантии сохранения жизни. Выход из "Азовстали" всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов ожидался до 13.00.

Однако Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен. Боевикам нацбатов приказали расстреливать все желающих сдаться, передает РИА Новости. В результате российские военные возобновили обстрел и штурм "Азовстали".

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