Сбербанк пресек масштабную атаку на карты россиян с Украины

Число попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту

Украинская компания — разработчик мобильных приложений пыталась массово списать средства с карт клиентов Сбербанка. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту", - пояснил он.

По словам Кузнецова, украинская компания, имея порядка 50 официальных приложений, собирала и хранила данные карт своих клиентов, что является нарушением принятых норм.

"Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее", - рассказал зампред правления Сбербанка.

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