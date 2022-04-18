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Москвичам назвали сроки окончательного потепления

08:53
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Температура поднимется сразу на 5 градусов

Долгожданное апрельское тепло придет в столицу 19 апреля. Понедельник станет переломным днем, температура воздуха повысится сразу на пять градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на пять градусов", — цитирует синоптика ТАСС.

Солнечная погода без осадков установится на всю неделю, за исключением четверга – в этот день ожидаются осадки и небольшое понижение температуры. Но до этого москвичей порадует солнце. 19 апреля воздух прогреется до 15 градусов. Метеоролог прогнозирует 13-16 градусов тепла в течение всей рабочей недели – такая погода соответствует климатической норме.

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