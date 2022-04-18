Последний шанс для радикалов: раскрыты новые данные о ситуации в Мариуполе

Город освобождают от националистических бандформирований

Ситуация в Мариуполе. В ДНР подтвердили уничтожение командира 36-й бригады морских пехотинцев ВСУ Баранюка. На прошлой неделе он вместе с группой радикалов пытался вырваться из окружения в районе комбината имени Ильича. Тогда были ликвидированы около 50 украинских военных, многие сдались в плен. Сейчас главная цель - освободить завод "Азовсталь", где по-прежнему укрываются боевики. Из-за давления Киева и националистов они отказываются сложить оружие.

Бои на территории мариупольского завода "Азовсталь" продолжаются. В том числе идут прямые боестолкновения. Из перехваченных радиопереговоров стало понятно, что боевики прекращать сопротивление категорически отказываются. Более того, под страхом расстрела запретили сдаваться другим украинским подразделениям, которые сейчас также находятся на территории металлургического комбината.

Группа украинских националистов в понедельник предприняла попытку вырваться с территории "Азовстали" в город. Ещё ни одна такая попытка прорыва не закончилась удачно. Все бандгруппы уничтожаются.

Как стало известно из допросов боевиков, которых удалось захватить живыми, под территорией завода есть как минимум шесть подземных этажей с общей глубиной залегания порядка 30 метров – очень серьёзное убежище, удары по которому наносит артиллерия и авиация.

Вооруженные силы России уже неоднократно призывали украинские подразделения сложить оружие и сдаться, потому что сопротивление просто бесполезно. Для этого используют в том числе звуковещательные станции на базе бронетранспортёра.

Российские военнослужащие и бойцы армии ДНР отлично понимают все цели и задачи специальной военной операции. В Мариуполе - это полностью освободить город от националистических бандформирований.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр" из Мариуполя.

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