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Россия доставила посевной материал в пострадавшие районы Донбасса

11:40
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Мирные жители получили сотни тонн гумпопощи

В пострадавшие от обстрелов ВСУ районы Донбасса доставили большую партию гуманитарных грузов. Всего - более 400 тонн. Это часть акции #МЫВМЕСТЕ, которую организовали Общероссийский народный фронт и Федерация бокса России.

Мирным жителям ДНР и ЛНР передали продукты, предметы первой необходимости, а также посевной материал и генераторы. Гуманитарные грузы доставила колонна МЧС. 7 автомобилей прибыли в Мариуполь. Привезли воду, продуктовые наборы и предметы личной гигиены, сообщает "ТВ Центр".

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