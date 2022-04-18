Получил ранения, но вывел машину из-под огня: подвиги российских военных

Солдаты и офицеры проявляют героизм

За успехами спецоперации - самоотверженность и высочайший профессионализм наших военных. О новых подвигах российских солдат и офицеров рассказали в Министерстве обороны.

Сержант Евгений Комаров, старший водитель автомобильного батальона, попал под обстрел противника, когда доставлял боеприпасы нашим подразделениям. Несмотря на множественные осколочные ранения, он сумел вывести машину из-под огня и выполнил задачу.

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова уничтожила несколько десятков боевиков и бронетехнику националистов. Благодаря мужественным и решительным действиям офицера и его подчиненных освобожден от радикалов один из населенных пунктов, сообщает "ТВ Центр".

Сводный расчет гаубичного взвода под командованием сержанта Николая Михайлова обнаружил и уничтожил прямой наводкой более 20 националистов, вооруженных противотанковыми комплексами, гранатометами и стрелковым оружием.

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