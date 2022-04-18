Кормухина и Белов выступили перед участниками спецоперации по защите Донбасса

Артисты приехали в госпиталь в Наро-Фоминске

В российских регионах проходят акции поддержки наших военных. В выходные масштабные концерты состоялись в Вологде и Ижевске, сообщает "ТВ Центр".

А в госпиталь в Наро-Фоминске, где участники спецоперации по защите Донбасса проходят лечение и реабилитацию, приехали заслуженная артистка России Ольга Кормухина, а также лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов. Гости спели самые известные и любимые песни и передали бойцам слова благодарности.

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