В Германии предрекли спад в строительстве из-за событий на Украине

В Европе терпят убытки из-за санкций против России

Антироссийские санкции ударили ещё по одной отрасли Германии. Как сообщили немецкие СМИ, в стране - острая нехватка стройматериалов. Почти 90 процентов жилищных кооперативов были вынуждены приостановить возведение новых домов. И на этом фоне Украина продолжает требовать от Европы дополнительной финансовой и военной помощи.

Категорический отказ Молдавии передавать в безвозмездное пользование Украине свои истребители МиГ-29 в Киеве восприняли весьма болезненно. Большая часть авиации потеряна и армия очень рассчитывала на подачки европейских кураторов.

Причину такого неожиданного решения раскрывают украинские же СМИ. Кишинёв якобы не хотел раздражать Москву. Ведь в этом конфликте Молдавия пытается позиционировать себя нейтральной стороной. При этом от военной помощи Украине в ЕС не отказываются. По крайней мере, публично. Урсула фон дер Ляйен наобещала Киеву как можно больше разнообразного вооружения. Но, судя по всему, поставляют вовсе не то что нужно. С протянутой рукой на американские телеканалы отправился премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нам нужна финансовая поддержка. У нас уже запланированы встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США для привлечения дополнительных средств финансирования украинской армии и экономики. В следующие месяцы дефицит бюджета может достигнуть 5 млрд долларов - и финансовая помощь Запада нам сейчас нужна как никогда", - заявил он.

О том, какая поддержка нужна сейчас президенту Украины - медицинская или психологическая - спорят интернет-пользователи. После того, как вечером в воскресенье тот записал очень необычное видеообращение. С официального аккаунта этот ролик вскоре удалили.

Пока европолитики продолжают задабривать Киев обещаниями помочь и изолировать Москву на международной арене, среди самих жителей Старого света растёт недоверие к антироссийским санкциям. Оказывается, затягивать пояса в угоду украинцам там не очень-то и готовы. Особенно, когда начинают подсчитывать свои расходы.

Из-за жёстких антироссийских ограничений подорожало топливо. Платить за него повышенную цену часть британцев не готова. 54 процента опрошенных жителей Великобритании заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год. При этом два месяца назад эта доля составляла лишь 42 процента.

Не рубить с плеча и не отказываться раньше времени от российских энергоносителей пытается убедить коллег и австрийский канцлер Карл Нехаммер. Прогнозы, оказывается, весьма неутешительные для всей Европы.

"Потребуется время, потому что мы на 80% зависим от российского газа. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе", - сказал Нехаммер.

В Германии, очевидно, недовольны фактом какой бы то ни было зависимости от Москвы. Федеральный министр экономики Роберт Хабек призывает немцев экономить энергию. Следующий совет после уменьшения температуры в домах - отказ от приёма душа. Процедура, оказывается, излишне разрекламирована.

Вот только этот совет пришёлся жителям Германии не по душе. Это очевидно из опросов населения - канцлер Олаф Шольц стремительно теряет свои очки и поддержку. По последним данным, его работой недовольны 49% жителей ФРГ.

Александра Сергомасова, Илья Титов, "ТВ Центр".

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