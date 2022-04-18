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В 13 регионах России ввели особый противопожарный режим

11:59
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Для борьбы с огнем привлечена авиация

Особый противопожарный режим введён в 13 регионах России. Об этом сообщили в МЧС. За минувшие сутки спасателям удалось потушить почти полторы сотни лесных пожаров на площади в 5 тысяч гектаров. Особенно сложная ситуация в Сибири. Там борьбе с огнем мешает сухая погода и сильный ветер. А еще необдуманные действия людей.

Треск раскаленного шифера. Языки пламени выше крон деревьев. Это горят дачи в поселке Мелькомбината на юго-западе Канска. По сухой траве огонь перекинулся сначала на придворовые постройки, затем - на дома. Пожар уничтожил около 60 зданий. Люди не пострадали. А это уже деревня Кубеково - недалеко от Красноярска. Здесь тушить возгорание очень мешал сильный ветер.

Для борьбы с огнем привлечена не только авиация, но и сельхозтехника – горящие поля перепахивают. В Хакасии в выходные зафиксированы уже 30 очагов степных пожаров. В Усть-Абаканском районе сгорела свиноферма. Огонь повредил овощехранилище. Началось возгорание по вине человека, говорят местные жители. 

Пожар на свалке перекинулся на сосновый лес в Омской области. Не спасла даже минерализованнная полоса - слишком сильные порывы ветра. Загорелся пустующий детский оздоровительный лагерь, но возгорание удалось локализовать.

Другой крупный пожар – в садоводстве "Спутник". Огонь уничтожил часть кладбища, затем перекинулся на дома, расположенные на окраине СНТ. В Тюменской области – за сутки здесь выявлены четыре новых очага – дымом заволокло автотрассы. В Хабаровском крае огнем охвачены около двух тысяч гектаров леса. И только человек мог спровоцировать возгорание: поджечь сухую траву или развести и оставить непотушенным костер. Спасатели обстоятельно объясняют местным жителям, что нельзя делать весной и летом.

В Алтайском крае на берегу Оби местные жители заметили поджигателя сухой травы, мужчина объяснил - так он боролся с клещами. Теперь мужчине грозит штраф, а если будет установлен крупный материальный ущерб – уголовная ответственность.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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