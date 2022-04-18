Появились кадры с репетиции Парада Победы в Алабине

В тренировке задействована различная техника

Совместная репетиция парада в честь Дня Победы проходит в понедельник в подмосковном Алабине. Задействованы 11 тысяч военнослужащих, более 130 единиц техники на земле, а в небо поднимутся 77 самолетов и вертолетов - именно столько лет исполняется в этом году Победе в Великой Отечественной войне.

По плацу промаршировали 33 парадных расчета пешей колонны. В тренировке задействованы как проверенные временем боевые машины, так и новейшие разработки.

Одна из самых зрелищных - воздушная часть. И в этом году пилотажные группы, помимо знаменитого кубинского бриллианта, впервые продемонстрируют новое построение. Восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в виде буквы Z, ставшей символом спецоперации по защите Донбасса.

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