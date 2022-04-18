"Ладожское серебро": в Петербурге открылись точки по продаже корюшки

Рыба пользуется спросом

В Петербурге открываются сезонные точки по продаже корюшки. Эта некрупная рыба ещё со времён Петра Первого стала одним из символов здешней кухни. Спрос на неё в апреле-мае достигает неимоверных высот. А местные рыбаки называют её не иначе как "ладожское серебро".

Наше "ладожское серебро" - так с любовью называют корюшку местные рыбаки. Испокон веков она - главная кормилица: сколько поймает артель в путину за апрель-май, на этот заработок и живут весь год. Работают здесь поколениями.

Корюшка только-только начала свое движение из Ладожского озера по Неве в Финский залив, где обычно происходит нерест. В этом году позже чем обычно - весна холодная, так что улова пока немного.

Несмотря на развитие современных технологий, принципы лова не изменились. Мережа, вехи, лодка - разве что лодка металлическая, а не деревянная. Все потому, что глубина озера здесь несколько метров, даже небольшой траулер не пройдёт. Над поверхностью Ладоги - лес из деревянных шестов. Их устанавливают заранее, это фиксация места, где мережи бросают на дно по ходу движения рыбы. Через некоторое время сети вытягивают. Снова вручную

Рыболовецкие артели - их здесь десятки - даже в сумерках с лёгкостью маневрируют в сложных лабиринтах. Все эти разноцветные флажки, канистры, пенопластовые буйки — важные условные обозначения, чтобы самим не путаться и другим не мешать.

На излучине, где рыбные стаи поворачивают вместе с рекой, мережи не работают, течение слишком сильное. И современные промысловики тянут невод к берегу, стоя по пояс в ледяной воде. Точно как в пушкинской сказке про золотую рыбку, только рыбка серебряная. И точно так же иногда "приходит невод с одною тиной морскою". Такой вот он тяжелый рыбацкий труд, говорят здесь. Лотерея.

В ближайшие дни корюшку начнут продавать в Петербурге и в городе запахнет свежими огурцами. Почему эта рыбка имеет такой уникальный овощной запах — никто не знает. Но этот аромат связывается с окончательным наступлением весны в северной столице со дня ее основания — ведь корюшку ловили еще при Петре Первом.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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