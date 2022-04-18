Светлана Немоляева рассказала о своей мечте

Актриса отмечает юбилей

18 апреля у народной артистки России Светланы Немоляевой - юбилей. Ей исполняется 85! Яркая и неподражаемая, она полюбилась зрителю благодаря своим ролям в картинах Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово". Актриса продолжает активно сниматься в кино и вот уже более 60 лет играет в Театре имени Маяковского. Свой день рождения она традиционно отметит на сцене. Именинница исполнит одну из главных ролей в спектакле "Как важно быть серьезным".

Светлана Немоляева сегодня отдыхать не намерена. В честь юбилея выйдет к публике - в родном театре. Её обожают зрители, режиссёры и партнёры. Говорят - наша королева, на которой всё держится.

У неё всегда получается великолепно. Не зря Эльдар Рязанов называл её "Чаплиным в юбке", снимая в одном фильме за другим. Хрупкая и сильная. В каждой роли - неподражаемая. То нестерпимо хочется ей помочь. То, наоборот, попросить у неё о помощи.

Светлана Немоляева мечтала стать актрисой, сколько себя помнит. На то были серьёзные основания. "У меня родители киношники. Папа - кинорежиссер, мама - звукооператор. Всю жизнь он проработали на Мосфильме. Я с детства видела кумиров. У папы они снимались. И мы сами с братом снимались", - рассказала она.

Её первая роль в кино. Всего 8 лет, а какой темперамент! Никто не удивился, когда в 4-м классе она создала в своей школе драмкружок, выбрав для дебюта отрывок из "Ревизора". Папа упал в обморок, увидев, как дочь вышла на сцену в его домашних сиреневых кальсонах. Сейчас для неё самый дорогой наряд - это платье.

Она была лучшей Бланш Дюбуа в спектакле "Трамвай "Желание". Люди плакали, смеялись, восхищались. При всей своей славе Светлана Немоляева - редчайший пример скромности. Главным достижением в жизни она считает семью. У них было столько любви и замечательных ролей с Александром Лазаревым! Сейчас гордится сыном и внучкой, с которой играет на одной сцене.

"Очень хорошо можем друг друга подхватывать. Даже иногда подшучивать и помогать друг другу, если кто-то забыл текст. Чаще это делаю я", - говорит актриса, внучка Немоляевой Полина Лазарева.

Светлана Немоляева не мечтает о больших ролях - восхищается партнёрами по сцене. Говорит, любуюсь ими, получая наслаждение. "Если сказать про мечту, то я мечтала бы, чтобы все мои были здоровы. Здоровы и счастливы", - сказала актриса.

У поклонников та же мечта. Видеть любимую актрису рядом - на сцене, на экране. И непременно - счастливой.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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