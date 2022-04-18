Собянин анонсировал меры поддержки отрасли гостеприимства

Также будут введены меры поддержки социально ориентированных НКО

Власти Москвы на следующей неделе объявят о мерах поддержки отрасли гостеприимства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также рассказал о мерах поддержки семей с детьми, малого бизнеса и производителей лекарств.

"Как и планировали, на прошлой неделе утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию будет выделено 3,36 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"