ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин анонсировал меры поддержки отрасли гостеприимства

09:10
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Также будут введены меры поддержки социально ориентированных НКО

Власти Москвы на следующей неделе объявят о мерах поддержки отрасли гостеприимства и социально  ориентированных некоммерческих организаций. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также рассказал о мерах поддержки семей с детьми, малого бизнеса и производителей лекарств.

"Как и планировали, на прошлой неделе утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию будет выделено 3,36 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.