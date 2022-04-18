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Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили

09:17
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

На этот раз до 25 апреля

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

"До 25 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", - говорится в сообщении ведомства.

Полеты приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на полеты были введены 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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