Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили

На этот раз до 25 апреля

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

"До 25 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", - говорится в сообщении ведомства.

Полеты приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на полеты были введены 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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