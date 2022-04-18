Кипр отменил ограничения по коронавирусу для туристов

Достаточно справки о вакцинации

Власти Кипра с 18 апреля отменяют ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, для прибывающих в страну иностранцев. Туристам теперь не придется заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass. Отменяется также деление стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Обязательное ношение масок на улице и другие санитарные ограничения власти Кипра отменили 11 апреля, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. С 18 апреля ковид-паспорт Safe Pass становится необязательным в магазинах и торговых центрах, за исключением расположенных в ТЦ ресторанов.

Для въезда на Кипр путешественники должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. В стране признаны российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Light". Невакцинированным туристам надо предъявить в аэропорту сделанный за 72 часа до вылета ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до вылета, передает РИА Новости.

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