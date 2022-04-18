Опубликовано видео попытки прорыва на помощь окруженным в "Азовстали" боевикам

На кадрах - уничтожение группы силами ВС России

Кадры ликвидации попытки прорыва к окруженным на "Азовстали" боевикам опубликовало МВД Донецкой народной республики. Около 4оо украинских боевиков пытались прорваться к заводу со стороны Приморского района Мариуполя 15 апреля.

Группировка не смогла прорваться на левый берег, тем не менее, продолжила сопротивляться.

"В результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек", - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Жилые кварталы Мариуполя прктически полностью освобождены от боевиков. Войска союзников контролируют порт и металлургический комбинат имени Ильича. На заводе "Азовсталь" заблокированы 2,5 тысячи иностранных наемников и боевиков, киевский режим запретил им сдаваться под угрозой расстрела, передает ТВЦ.

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