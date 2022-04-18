В Анталье туристический автобус попал в ДТП после взрыва шины

Пострадали 12 человек

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции.

Авария произошла 17 апреля на трассе Манавгат - Кызылот. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги из-за лопнувшей шины, врезался в ограждение и перевернулся.

Пострадали по меньшей мере 12 человек, их осматривают медики. Согласно информации российской ассоциации туроператоров (АТОР), россиян в автобусе не было.

"В результате ДТП пострадали 12 туристов, все - граждане Германии. И водитель микроавтобуса, гражданин Турции", - сообщили в АТОР.

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