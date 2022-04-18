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ФСБ пресекла попытку теракта в Черкесске

10:25
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Задержаны трое сторонников "Исламского государства"

Трое сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в России группировка) задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в Карачаево-Черкессии. По данным ФСБ, они готовили теракт в госучреждении.

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"В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших подготовку теракта в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время обыска у террористов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и схему объекта, на котором планировался теракт.  Обнаружены также мобильные телефоны с террористическим контентом, интернет-инструкциями по изготовлению бомб, а также перепиской с кураторами.

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