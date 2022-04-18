Диетолог дала рекомендации по выбору кулича на Пасху

Православные отметят праздник 24 апреля

При покупке кулича важно обращать внимание на его срок годности – чем он меньше, тем натуральнее кулич.

Об этом агентству "Москва" рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Также важно обратить внимание на состав.

"Чем дольше срок хранения кулича - тем выше вероятность того, что туда добавили какие-то стабилизаторы, чтобы он дольше хранился", - объяснила врач.

Кулич - калорийный продукт, поэтому лучше не налегать на него во время Пасхи, а ограничиться одним кусочком. Кроме того, можно приготовить выпечку дома, уменьшив содержание сахара за счет подсластителей.

"Это немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта. Использовать другую муку, кроме белой, не советую, потому что она просто не поднимется нормально", - добавила диетолог.

В 2022 году православные верующие отмечают Пасху 24 апреля.

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