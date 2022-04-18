ЦБ: экономика России вступила в непростой период

Начались структурные изменения
Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений.
Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас экономика временно живет на запасах. Ожидается, что в втором квартале она войдет в период структурной трансформации.
"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике", - сообщила глава ЦБ.
Центробанк в условиях санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Банковская система довольно твердо стоит на ногах, отметила Набиуллина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"