ЦБ: экономика России вступила в непростой период

Начались структурные изменения

Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений.

Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас экономика временно живет на запасах. Ожидается, что в втором квартале она войдет в период структурной трансформации.

"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике", - сообщила глава ЦБ.

Центробанк в условиях санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Банковская система довольно твердо стоит на ногах, отметила Набиуллина.

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