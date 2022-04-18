Российские "Искандеры" уничтожили четыре военных склада ВСУ

ВКС за ночь ликвидировали 16 украинских военных объектов

Российские ракетные войска и ВКС за минувшую ночь уничтожили более двух десятков украинских военных объектов. В частности, ударами "Искандеров" ликвидированы склады вооружений, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил генерал.

Кроме того, по данным Конашенкова, ВКС России высокоточными ракетами в течение ночи ликвидировали 16 украинских военных объектов. В их числе - пять командных пунктов украинских войск, хранилище топлива, три склада боеприпасов, личный состав и военная техника в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины.

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