ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские "Искандеры" уничтожили четыре военных склада ВСУ

11:05
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

ВКС за ночь ликвидировали 16 украинских военных объектов

Российские ракетные войска и ВКС за минувшую ночь уничтожили более двух десятков украинских военных объектов. В частности, ударами "Искандеров" ликвидированы склады вооружений, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны показало удары Ми-28Н по замаскированным в лесу объектам ВСУ
В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил генерал.

Кроме того, по данным Конашенкова, ВКС России высокоточными ракетами в течение ночи ликвидировали 16 украинских военных объектов. В их числе - пять командных пунктов украинских войск, хранилище топлива, три склада боеприпасов, личный состав и военная техника в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.