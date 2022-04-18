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Бочкарев: Строительство скоропомощного стационара ГКБ имени Буянова завершено на 37%

11:08
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Завершено возведение основных конструкций

Строительство скоропомощного стационара городской клинической больницы имени Буянова завершено на 37%. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории больницы имени Буянова завершено возведение основных конструкций скоропомощного стационарного комплекса. Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы", - сказал он.

Новый комплекс площадью 15,1 тыс. кв. м будет иметь пропускную способность до 200 поступающих больных в сутки. Для въезда машин скорой помощи будет организован въездной отапливаемый тамбур.

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