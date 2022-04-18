В России госпитализированы еще 1058 человек с коронавирусом

Вылечились 14324 человека

За сутки в России госпитализированы 1058 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 9434 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 497 человек, из них госпитализированы только 123.

Выздоровели за сутки 14324 человека. Скончались 213 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17390465 человек. Умерли 373713 зараженных. Вылечились 17390465 заболевших.

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