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Репетиция парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино

11:31
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков назначен командовать парадом Победы. Масштабная репетиция с участием одиннадцати тысяч военнослужащих проходит 18 апреля на подмосковном полигоне Алабино.

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"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в мероприятии участвовали 33 парадных расчета пешей колонны. Ночные тренировки парада Победы на Красной площади пройдут 28 апреля и 4 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.

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