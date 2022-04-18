Репетиция парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино

Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков назначен командовать парадом Победы. Масштабная репетиция с участием одиннадцати тысяч военнослужащих проходит 18 апреля на подмосковном полигоне Алабино.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в мероприятии участвовали 33 парадных расчета пешей колонны. Ночные тренировки парада Победы на Красной площади пройдут 28 апреля и 4 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.

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