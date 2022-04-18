Россия опубликовала список погибших украинских военных в ходе спецоперации

Киев не признает свои потери

Минобороны России впервые опубликовало списки погибших украинских солдат и бойцов запрещенной в нашей стране организации "Азов".

Киев не признает своих потерь, поэтому Минобороны решило их обнародовать. В частности, в списках содержатся личные данные военнослужащих в/ч 3057, а также обстоятельства их гибели.

В Минобороны также сообщили, что располагают документами, в которых есть сведения о большом количестве дезертиров, раненых и пропавших без вести в рядах Вооруженных сил Украины.

На сегодняшний день в ходе спецоперации погибли 23 367 военнослужащих Украины, уточнило российское военное ведомство.

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