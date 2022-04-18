Участниками российского аналога SWIFT стали 52 иностранные организации

Общее количество пользователей системы превысило 330

Более 50 иностранных организаций присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT. Общее число пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Более 11 тысяч участников во всех странах мира сегодня подключены к международной межбанковской системе платежей SWIFT подключены. После начала военной спецоперации на Украине ЕС отключил от SWIFT семь крупных российских банков - ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, передает РИА Новости. В Центробанке еще раньше объявляли о существовании альтернативной российской системы платежей, теперь ее ввели в действие.

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