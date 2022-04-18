Киев готовит провокацию с обстрелом храмов в пасхальную ночь

Минобороны России предупредило Запад: у Москвы есть доказательства

Очередные чудовищные провокации с многочисленными жертвами готовит киевский режим. Минобороны России предупредило страны Запада, что получило доказательства подготовки украинских мобильных групп к обстрелам храмов в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля.

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях", - заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, из националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп, оснащенных автофургонами и автомобилями повышенной проходимости с установленными на них минометами. Из так называемых "блуждающих минометов" планируется обстреливать православные храмы и церкви, чтобы потом обвинить российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"