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Киев готовит провокацию с обстрелом храмов в пасхальную ночь

12:40
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Минобороны России предупредило Запад: у Москвы есть доказательства

Очередные чудовищные провокации с многочисленными жертвами готовит киевский режим. Минобороны России предупредило страны Запада, что получило доказательства подготовки украинских мобильных групп к обстрелам храмов в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля.

Минобороны объявило о подготовке Киевом новой кровавой провокации
В Минобороны сообщили о новых провокациях националистов на Украине

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях", - заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, из националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп, оснащенных автофургонами и автомобилями повышенной проходимости с установленными на них минометами. Из так называемых "блуждающих минометов"  планируется обстреливать православные храмы и церкви, чтобы потом  обвинить российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения, передает ТАСС.

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