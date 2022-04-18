В Чехии усмотрели за любовью европейцев к Украине ненависть к России

Царят двойные стандарты

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус выразил мнение, что за любовью европейцев к Украине скрывается ненависть к России.

Бывший глава государства осудил распространяющуюся по миру русофобию и обвинил европейцев в двойных стандартах.

"А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России", - написал Клаус в статье для портала iDNES.cz.

Ни любовь, ни ненависть не могут решить конфликт на Украине. Необходимо опираться на разум и холодный прагматизм, отметил политик. Москва и Киев должны сесть за стол переговоров как можно скорее.

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