Собянин открыл три реконструированные поликлиники в разных районах города

Мэр посетил обновленную поликлинику на Новочеркасском бульваре

В Москве после реконструкции открылись сразу три поликлиники. Одну из них на Новочеркасском бульваре в понедельник посетил Сергей Собянин.

Пятиэтажное здание медицинского учреждения перестроили полностью. Обновили фасад. Заменили инженерные коммуникации. Стены и пол. А также лифты, системы вентиляции, двери и окна. Выполнена и внутренняя отделка. Современное оборудование установили в бассейне. Сделали помещение для кабинета лечебной физкультуры, которого не было раньше. А еще установили свыше трёх тысяч единиц медицинского оборудования, сообщает "ТВ Центр".

"Всего в Москве уже реконструирована 41 поликлиника и мы двигаемся большими темпами. На следующей неделе, надеюсь, что еще пять поликлиник войдут в строй, ну и будем наращивать темпы таким образом, чтобы в 23 году в основном всю программам закончить. Поздравляю и врачей, и пациентов с новыми комфортными зданиями, оснащенные современным оборудованием, благоустроенными, комфортными для врачей и пациентов", - заявил Собянин.

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