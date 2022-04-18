ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл три реконструированные поликлиники в разных районах города

15:21
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Мэр посетил обновленную поликлинику на Новочеркасском бульваре

В Москве после реконструкции открылись сразу три поликлиники. Одну из них на Новочеркасском бульваре в понедельник посетил Сергей Собянин.

Пятиэтажное здание медицинского учреждения перестроили полностью. Обновили фасад. Заменили инженерные коммуникации. Стены и пол. А также лифты, системы вентиляции, двери и окна. Выполнена и внутренняя отделка. Современное оборудование установили в бассейне. Сделали помещение для кабинета лечебной физкультуры, которого не было раньше. А еще установили свыше трёх тысяч единиц медицинского оборудования, сообщает "ТВ Центр".

"Всего в Москве уже реконструирована 41 поликлиника и мы двигаемся большими темпами. На следующей неделе, надеюсь, что еще пять поликлиник войдут в строй, ну и будем наращивать темпы таким образом, чтобы в 23 году в основном всю программам закончить. Поздравляю и врачей, и пациентов с новыми комфортными зданиями, оснащенные современным оборудованием, благоустроенными, комфортными для врачей и пациентов", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.