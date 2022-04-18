В России создадут систему продовольственных оптовых рынков

Инициатива поможет российским сельхозпроизводителям

В России создадут систему оптовых продовольственных рынков. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Инициатива упростит реализацию товаров российских сельхозпроизводителей и обеспечит более широкий выбор продуктов.

Также кабмин утвердил концепцию перевода государственных и муниципальных услуг в цифровой формат. Система должна заработать уже к концу следующего года. Ещё одна важная тема - поддержка бизнеса в Дальневосточном и Арктическом регионах, отмечает "ТВ Центр".

"Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест, с обязательным условием - завершить его в запланированные сроки. При этом государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки. На такие цели направим около 30 млрд рублей", - заявил Мишустин.

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