В зоне паводков в Подмосковье оказались дороги к населенным пунктам

За сутки уровень подмосковных рек поднимается на метр, а где-то и на два

Московской области устраняют последствия рекордного половодья. Зима в этом году выдалась аномально снежной, весна - дождливой и тёплой. В результате большая вода вырвалась на свободу и уже затопила десятки посёлков.

Попасть в посёлок Белоомут в городском округе Луховицы сейчас можно двумя способами. На машине, но при этом сделав крюк в 80 километров, или по прямой, но силами МЧС. Растаявший снег поднял уровень воды в Оке, в результате чего вышли из берегов соседние реки. Единственная прямая дорога местами оказалась под толщей воды.

К подтопленному участку дороги людей привозит рейсовый автобус. Далее пассажиры пересаживаются в высокий грузовик и переправляются на другую сторону. Там снова садятся в автобус и едут дальше. Иногда пройти не может даже КАМАЗ. Тогда на помощь приходит вездеход-амфибия. Из-за относительно небольшой глубины и рельефной местности катер использовать небезопасно, а в лодке мало места.

Для середины апреля это классический случай, признаются местные жители. Закладывать на поездку лишние 30 минут, а то и час, они давно привыкли. Надежда на мост или хотя бы насыпь давно угасла. Тот случай, когда даже трехлетнее ожидание не помогло добиться обещанного.

По обочине спасатели установили так называемые вешки. Они помогают определить края дороги, скрытой под водой. С каждым часом асфальтовое покрытие разглядеть все сложнее. Поэтому преодолевать разлив вброд рискуют далеко не все автомобилисты.

Было бы счастье, да несчастье помогло. Аграрии ликуют. Благодаря такому обилию воды всходы на полях стремительно тянутся вверх. "За счёт половодья у нас заливается пойма реки Оки, и наши аграрии ежегодно достигают рекордных результатов. Именно за счёт половодья", - говорит глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Паромную переправу до Белоомута из-за разлива Оки пришлось на время закрыть. На другой берег людей перевозят на понтоне. В Орехово-Зуево из берегов вышла река Клязьма и затопила городскую набережную. Такого подтопления большинство местных жителей у себя в городе не видели никогда. И так по всей Московской области. По прогнозам синоптиков, половодье в Подмосковье продлится ещё как минимум неделю.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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