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Коммунальный флот Москвы подготовили к открытию речной навигации

16:11
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Задействованы почти 30 единиц флота

Коммунальный флот столицы готов к открытию навигации. Все суда прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе. Уже 24 апреля они приступят к поддержанию порядка на Москве-реке и Яузе.

В акваторию выйдут буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, баржи - всего 30 единиц флота. Они будут круглосуточно следить за чистотой дна и берегов, а также убирать мусор с поверхности воды, сообщает "ТВ Центр".

"За каждым судном закреплен участок реки, направление деятельности. Например, теплоходы МС-1 и МС-3 - это мусоросборники. Есть специализированные суда по уничтожению нефтяных пятен. Это наиболее быстроходные суда, чтобы немедленно отреагировать, устранить", - рассказал начальник флота ГУП "Мосводосток" Вячеслав Шуткин.

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