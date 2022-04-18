Песков оценил ситуацию на переговорах с Киевом

Она оставляет желать лучшего
Украинская сторона на переговорах с Россией часто меняет позиции по уже согласованным вопросам. В целом динамика продвижения оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. Песков напомнил недавнее заявление Владимира Путина. Президент сказал, что операция идет по плану, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"