Песков оценил ситуацию на переговорах с Киевом

Она оставляет желать лучшего

Украинская сторона на переговорах с Россией часто меняет позиции по уже согласованным вопросам. В целом динамика продвижения оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. Песков напомнил недавнее заявление Владимира Путина. Президент сказал, что операция идет по плану, передает ТАСС.

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