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Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

13:15
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Ранее с подобной просьбой выступила жена политика

Двое британских военных в эфире российского телеканала попросили обменять их на задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Жена Медведчука просит обменять его на пленных британцев

С такой просьбой солдаты обратились к премьер-министру своей страны Борису Джонсону.

Ранее Оксана Марченко, супруга задержанного украинскими спецслужбами Виктора Медведчука, предложила обменять его на британцев, попавших в плен в ДНР.  Она обратилась к родственникам подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

В российском МИДе рассчитывают, что руководство Великобритании не замедлит с ответом на просьбу Марченко.

Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. А 12 апреля глава СБУ сообщил о задержании Медведчука – "по поручению Владимира Зеленского". Затем Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

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