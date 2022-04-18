Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Ранее с подобной просьбой выступила жена политика

Двое британских военных в эфире российского телеканала попросили обменять их на задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С такой просьбой солдаты обратились к премьер-министру своей страны Борису Джонсону.

Ранее Оксана Марченко, супруга задержанного украинскими спецслужбами Виктора Медведчука, предложила обменять его на британцев, попавших в плен в ДНР. Она обратилась к родственникам подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

В российском МИДе рассчитывают, что руководство Великобритании не замедлит с ответом на просьбу Марченко.

Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. А 12 апреля глава СБУ сообщил о задержании Медведчука – "по поручению Владимира Зеленского". Затем Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

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