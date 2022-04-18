Медведчук обратился к Путину и Зеленскому

Видео опубликовала СБУ

Задержанный глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому.

Он попросил глав двух государств обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя. Видео обращения опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ).

"Хочу обратиться <...> с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - сказал Медведчук.

Ранее двое британских военнопленных обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука. С этой же просьбой ранее выступила супруга задержанного украинского политика. Оксана Марченко уже обратилась к родственникам подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Telegram фото похожего на Медведчука человека в военной форме и наручниках. Позже о задержании Медведчука сообщили в СБУ. Политика обвиняют в государственной измене.

Накануне суд во Львове отправил Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога.

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