В Кремле объяснили использование символики СССР в операции на Украине

Знамя Победы – святыня для многих поколений

Советская символика действительно широко используется во время военной спецоперации на Украине. Это связано с тем, что, в частности, Знамя Победы – святыня для многих поколений людей в разных странах мира, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня. Для многих поколений и во многих странах, особенно бывшего Советского Союза, - это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение", - заявил представитель Кремля.

Журналисты спросили у Пескова и о том, как в Кремле относятся к использованию флагов Российской империи во время спецоперации. Такой информацией пресс-секретарь президента не располагает, передает ТАСС.

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