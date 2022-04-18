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МИД рассказал о праздновании 9 мая в более чем 100 странах

13:55
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

При этом ряд государств будут пытаться дискредитировать праздник

Как сообщил в понедельник директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде, в этом году День Победы будет праздноваться "везде, во всех странах мира".
Появились кадры с репетиции Парада Победы в Алабине

По словам дипломата, посвященные 9 Мая мероприятия запланированы более чем в 100 государствах.

"Во многих странах идет попытка под нашу подлинную, народную акцию "Бессмертный полк" подвести свою идеологическую основу, в те же дни, когда мы будем проводить другие мероприятия в форматах", - добавил при этом глава департамента, которого цитирует ТАСС.

9 мая 2021 года на территории России прошло более 8,5 тысячи массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они охватили свыше 4,8 тысячи российских городов и других населенных пунктов.

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