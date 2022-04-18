Из подмосковного детсада госпитализировали 13 детей

У них диагностировано отравление
Прокуратура Московской области сообщила в Telegram о госпитализации тринадцати детей из детского сада в Подольске.
"Прокуратура организовала проверку по факту отравления воспитанников детского сада в городском округе Подольск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадали дети в возрасте от 3 до 7 лет. Действиям оказывающей услуги в сфере питания организации будет дана правовая оценка.
Дополнительной информации о состоянии отравившихся детей в настоящий момент нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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