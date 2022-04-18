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Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

14:20
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Фигурные свечи королева Великобритании получала из села Бурмистрово

Елизавете II пришлось отказаться от любимых фигурных свечей. Королева Великобритании на протяжении пяти лет заказывала их у мастерицы из села Бурмистрово Новосибирской области. Но после начала военной операции на Украине Ее Величество привычки изменила.

55-летняя Алла Михайловна из Бурмистрова в 2016 году решила сделать подарок английской королеве. Она отправила Елизавете II свечи в виде розы. Вскоре женщина получила от монарха ответное письмо.

Россиянка ежегодно изготавливала для Букингемского дворца 100 свечей. Стоимость каждого предмета - от 42 до 59 долларов, без учета затрат на доставку. Теперь королева отказалась от заказа, такая же ситуация сложилась с другими западными клиентами мастерицы из Бурмистрова, пишет KP.RU.

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