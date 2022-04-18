Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

Фигурные свечи королева Великобритании получала из села Бурмистрово

Елизавете II пришлось отказаться от любимых фигурных свечей. Королева Великобритании на протяжении пяти лет заказывала их у мастерицы из села Бурмистрово Новосибирской области. Но после начала военной операции на Украине Ее Величество привычки изменила.

55-летняя Алла Михайловна из Бурмистрова в 2016 году решила сделать подарок английской королеве. Она отправила Елизавете II свечи в виде розы. Вскоре женщина получила от монарха ответное письмо.

Россиянка ежегодно изготавливала для Букингемского дворца 100 свечей. Стоимость каждого предмета - от 42 до 59 долларов, без учета затрат на доставку. Теперь королева отказалась от заказа, такая же ситуация сложилась с другими западными клиентами мастерицы из Бурмистрова, пишет KP.RU.

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